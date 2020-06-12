Для приглашения украинского лидера Владимира Зеленского на парад Победы не было никаких оснований.

Об этом рассказал член Совета Федерации Алексей Пушков.

"Не было ни одного основания приглашать Зеленского на парад Победы. Были все основания этого не делать. Более того, приглашение было бы на 100% отклонено", — пояснил сенатор.