Главы государств поздравляют Путина с Днем России

Главы Северной Кореи, Казахстана, Вьетнама, Белоруссии поздравили Владимира Путина с Днем России. Они прислали поздравительные телеграммы.

Так, северокорейский лидер отметил, что народ России добился серьезных успехом в построении мощной и процветающей страны.

"Российский народ преодолел всевозможные вызовы и испытания под энергичным руководством российского президента, и корейский народ искренне рад этим успехам", — говорится в послании Ким Чен Ына.

Он также отметил, что договоренности, достигнутые на личной встрече в апреле прошлого года, будут обязательно реализованы.

В поздравлении президента Казахстана Россия названа "сильной и авторитетной державой".

"Российская Федерация вносит большую лепту в обеспечение международной стабильности и безопасности, противодействие новым вызовам и угрозам, развитие взаимовыгодного и справедливого сотрудничества между членами мирового сообщества. Твердо следуя разработанному Вами стратегическому курсу, Россия успешно приумножает многовековые традиции государственного строительства, последовательно осуществляет модернизацию всех сфер общественной жизни", — написал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Вьетнама Нгуен Фу Чонг, поздравляя Владимира Путина, напомнил, что в этом году исполняется 70 лет дипломатическим отношениям двух стран.

"Отношения традиционной дружбы и всеобъемлющего стратегического партнерства Вьетнама и России достигли значительных результатов. Уверен, что с решимостью руководства и народов двух стран, вьетнамско-российское всеобъемлющее стратегическое партнерство продолжит с каждым днем еще больше развиваться, принося практические результаты и способствуя дальнейшему укреплению связей между нашими народами", — цитируют послание вьетнамского лидера.

Владимира Путина поздравил Александр Лукашенко. Президент Белоруссии также направил поздравления премьер-министру Михаилу Мишустину, председателю Совета Федерации Федерального собрания Валентине Матвиенко, председателю Государственной Думы Вячеславу Володину.