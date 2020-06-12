Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с Днем России.

Об этом сообщили в пресс-службе Лукашенко.

"Этот день символизирует мощь и величие российского государства, гордость за его многовековую историю, богатую культуру и традиции. С большим уважением в Белоруссии относятся к успехам братского народа в создании сильной и процветающей России, обеспечении достойного качества жизни людей и роста их благосостояния", — сказано в сообщении.