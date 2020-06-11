В пресс-службе главы Карагандинской области сообщили о возвращении ограничений из-за увеличения количества зараженных коронавирусной инфекцией.

"Люди продолжают нарушать правила самоизоляции, социального дистанцирования и другие санитарные рекомендации. Согласно требованиям главного государственного санитарного врача Казахстана, если прирост заболеваемости в регионе превысит 7%, то возобновляются карантинные меры. В нашей же области эта цифра составляет 7,3%. Поэтому с 13 июня будут приняты определенные ограничения", — приводит пресс-служба слова главы региона Жениса Касымбека.