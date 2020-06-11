В Европе решат, гостей из каких стран пустить к себе с 1 июля

Пограничный контроль между странами Евросоюза стоит открыть с 15 июня. А запрет на въезд из третьих стран нужно продлить до 30 июня. Такую рекомендацию дала Еврокомиссия.

"Сегодня Еврокомиссия рекомендует государствам-членам Шенгенской зоны и ассоциированным государствам Шенгенской зоны снять внутренний пограничный контроль к 15 июня 2020 года и продлить временное ограничение на несущественные поездки в ЕС до 30 июня 2020 года", — говорится в сообщении ЕК.

Также странам Евросоюза нужно составить консолидированный список государств, гостям из которых будет разрешен въезд в ЕС. Запрет для них может быть снят 1 июля. В дальнейшем перечень предлагается регулярно пересматривать и пополнять.

Россия вряд ли войдет в этот список. Так, Финляндия уже заявила, что въезд для россиян будет закрыт минимум до 14 июля. Въехать в страну смогут только граждане Финляндии и члены их семей. А вот местным жителям с 15 июня разрешено выезжать в Эстонию, Латвию, Литву, Данию, Норвегию, Исландию.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Испании закрыли шесть пляжей из-за несоблюдения туристами дистанции.