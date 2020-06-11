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Власти Абхазии не планируют открывать границы страны

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Границы Абхазии останутся закрытыми. Сейчас запрет на въезд иностранцев действует до 15 июня. Вероятнее всего, его продлят.

"Будем ходатайствовать о снятии некоторых ограничений в республике, но выступаем за продолжение закрытия границы", — заявил представитель координационного штаба по борьбе с коронавирусом в Абхазии Алхас Джинджолия.

Ранее в стране действовал режим чрезвычайного положения, в некоторых регионах — комендантский час. С 15 мая в стране постепенно снимают ограничения. Абхазия на несколько дней открыла границы, чтобы впустить соотечественников, которые "застряли" в Грузии из-за эпидемии. Домой вернулись порядка трех сотен человек.

За время эпидемии в Абхазии выявлено 36 случаев заболевания. Один человек скончался, 27 смогли победить вирус.

Между тем к приему туристов готовится Крым. Все пляжи будут приведены в порядок к 1 июля. Пляжи и воду проверят на безопасность, исследуют дно, наладят работу спасателей. С этого же дня в Крыму начнут принимать гостей из других регионов России.

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