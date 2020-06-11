Политолог рассказал, кто приедет на парад Победы в Россию

Число иностранных гостей на параде Победы в Москве будет немногочисленно. В основном это будут те, кто ждет какой-то помощи от России.

Такое мнение "Правде.Ру" высказал политолог Аббас Галлямов.

"Приедут только те, кому что-то от Кремля надо. Все остальные постараются остаться в стороне. Не та сейчас в мировом общественном мнении у России репутация, чтобы добровольно сюда ездить", — отметил эксперт.

С ответом затягивает даже президент Белоруссии Александр Лукашенко. По мнению политолога, он так себя ведет, потому что "хочет что-нибудь выторговать".

"Он прекрасно понимает, насколько он нужен Кремлю, вот и не торопится. Ждёт, пока его начнут упрашивать", — заключил Аббас Галлямов.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал глав государств, которые уже подтвердили свое участие на параде Победы в Москве 24 июня. Это президенты Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Сербии, Хорватии, Абхазии, Южной Осетии. Также приедет премьер-министр Армении Никол Пашинян и сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.