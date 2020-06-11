Зеленский дал положительную оценку Коломойскому

Украинский олигарх Игорь Коломойский дает советы президенту Владимиру Зеленскому. Иногда они общаются.

Об этом рассказал сам украинский лидер.

"Иногда бывает. Он мне может написать смску: "обратите внимание на энергетическую ситуацию в стране", "надо что-то сделать с тарифами". Ну, такой он есть. Он не согласен с одним, со вторым, с третьим. У него свои мысли, такой человек, влиятельный человек. В Украине у него есть предприятия, понятно, что он уже там 20-30 лет, я не знаю, сколько в бизнесе. А у нас бизнес и политика — это вещи, которые, к сожалению, друг без друга не могут жить. Причем, к сожалению, мне кажется, это в каждой стране", — пояснил президент Украины в интервью.

Ранее Коломойского — одного из самых богатых граждан Украины — обвиняли в покровительстве Зеленского, однако оба эти обвинения отрицают.

Также Зеленский рассказал, почему уволил своего бывшего главу офиса Андрея Богдана. По словам украинского президента, тот слишком изменился, получив доступ к власти, из-за чего внутри команды произошел раскол.