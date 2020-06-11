Брат Джорджа Флойда вступил в Конгрессе США: остановите боль

Брат афроамериканца, смерть которого в полицейском участке вызвала глобальные протесты не только в США, но по всему миру, призвал Конгресс Соединенных Штатов провести реформы в полиции, чтобы остановить "произвол, жестокость и боль".
Филониз Флойд акцентировал внимание законодателей на том, что его брат Джордж после такого резонанса "не может стать еще одним именем в списке":
"Будьте лидерами, которые нужны этой стране, этому миру", — сказал мистер Флойд.
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