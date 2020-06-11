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Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко

Мир » Бывший СССР » Украина

На Генпрокурора Украины Ирину Венедиктову оказывают давление сторонники Петра Порошенко. Об этом Венедиктова объявила лично, записав видеообращение, которое опубликовано на портале офиса Генпрокуратуры.

обращение Генпрокурора Украины

По словам Венедиктовой, депутаты фракции "Европейская солидарность" во главе с самим Порошенко после отказа в получении документов, касающихся расследования уголовных дел, возбужденных против экс-президента,

"просто ворвались в ее кабинет, повредив вещи работникам охраны".

Генпрокурор Незалежной особо подчеркнула, что следственные действия в адрес Порошенко не имеют ничего общего с "политическим преследованием", о котором его сторонники кричат на всех углах:

"Это дело не является политическим. Речь идет о выполнении требований закона, перед которым все равны", — говорит Венедиктова.

 

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