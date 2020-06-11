Американская компания Amazon запретила использование полицией камер с применением системы распознавания лиц.
"Мы вводим годовой мораторий на использование полицией технологий распознавания лиц Amazon", — говорится в заявлении компании.
Известно, что этой мерой компания хочет призвать правительство ввести более строгие правила, которые будут контролировать доступ к системе распознавания лиц.
Заслуженный артист России Владимир Долинский, отсидевший четыре года в тюрьме, рассказал о том, что ждет Михаила Ефремова в заключении.