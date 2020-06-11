Amazon ввела мораторий на использование системы распознавания лиц

Американская компания Amazon запретила использование полицией камер с применением системы распознавания лиц.

"Мы вводим годовой мораторий на использование полицией технологий распознавания лиц Amazon", — говорится в заявлении компании.

Известно, что этой мерой компания хочет призвать правительство ввести более строгие правила, которые будут контролировать доступ к системе распознавания лиц.