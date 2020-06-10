Пресс-служба авиакомпании "Уральские авиалинии" сообщила о вылете вывозного рейса из Дубая в Екатеринбург и Казань. На борту самолета находятся 160 пассажиров.

"Вывозной рейс U6-3806 доставит сегодня российских граждан из Дубая в Казань и Екатеринбург. Из аэропорта Дубай самолет вылетел в 17.46 (16.46 мск) местного времени со 160 пассажирами на борту, среди которых 99 летят до Казани и 61 пассажир до Екатеринбурга", — говорится в сообщении.