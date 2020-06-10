На границе Украины и ДНР установили стелу "Россия"

На контрольно-пропускном пункте Еленовка в ДНР установили стелу "Россия". Знак в цветах триколора будет встречать въезжающих в республику со стороны Украины.

Информация о подготовке к установке стел появилась 28 мая. Кроме Еленовки, подобные знаки появятся на КПВВ "Александровка", "Майорск" и "Октябрь".

На данный момент пункты пропуска между ДНР и Украиной закрыты для перемещения. Как заявляет глава республики Денис Пушилин, это связано со сложной эпидемиологической обстановкой на Украине. По его словам, низкое количество заражённых COVID-19 из-за того, что в стране проводят очень мало тестов.

Так, ранее сообщалось о вспышке коронавируса в Славянске Донецкой области. Заболели более 53 человек.

Вместе с тем, затруднено передвижение между границей ДНР и России. Свободно выезжают в РФ граждане России с пропиской. Остальным жителям республики необходимо брать разрешение на выезд.