Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
На крыльях бабочек обнаружили защиту от сильных ливней
Адвокаты Михаила Ефремова больше не будут общаться с журналистами
"Флешка для Гааги": глава ДНР дал интервью Шарию
На северо-западе Москвы произошло массовое ДТП
Ефремову "простят" наличие кокаина и марихуаны в крови
Открытие: искусственный мозг тоже нуждается во сне
Анджелина Джоли согласилась добровольно отдать детей Брэду Питту
Кожемяко не может отказаться от ношения медицинской маски
Девушку в Краснодаре арестовали на 13 суток за пробежку по машине ДПС

Apple не смогла добиться рассмотрения своего заявления московским судом

Мир

Из картотеки Суда по интеллектуальным правам (СИП) следует, что заявление компании Apple с просьбой аннулировать патент "Мобильного телефона с экстренной связью" было отклонено.

"В иске отказать полностью", — сказано в карточке дела.

Известно, что российский изобретатель Арташес Икономов разработал мобильный телефон, который позволил бы звонить в службу спасения или другим абонентам даже при отсутствии сим-карты.

Последние материалы
Путин призвал внести поддержку развития IT-отрасли в национальный план
Железнодорожные билеты будут продавать со скидками
На крыльях бабочек обнаружили защиту от сильных ливней
Адвокаты Михаила Ефремова больше не будут общаться с журналистами
"Флешка для Гааги": глава ДНР дал интервью Шарию
Норильский нефте-разл﻿ив — причин катастроф всегда несколько
На северо-западе Москвы произошло массовое ДТП
Ефремову "простят" наличие кокаина и марихуаны в крови
Открытие: искусственный мозг тоже нуждается во сне
Анджелина Джоли согласилась добровольно отдать детей Брэду Питту
Популярное
Российский шоу-бизнес
Сын Ефремова не может прийти в себя после аварии отца

Сын Михаила Ефремова Никита назвал произошедшее ДТП с участием отца "большой трагедией".

Сын Ефремова не может прийти в себя после аварии отца
Родственники рассказали о погибшем в ДТП с Ефремовым
Криминал
Родственники рассказали о погибшем в ДТП с Ефремовым
Российский шоу-бизнес
Александра Стриженова вышла замуж
Российский шоу-бизнес
Опубликованы результаты первого допроса Михаила Ефремова
Игорь Буккер Миша Ефремов как лицо русской безнаказанности Игорь Буккер Василий Амирджанов Расовые разборки вызвали смысловую идиосинкразию Василий Амирджанов Рустем Сафронов В США грядут перемены после протестной волны Рустем Сафронов
Комментарии
Азербайджан готов отвоевать Карабах. Почему медлит?
Зеленский назвал условие для восстановления отношений с Россией
Миша Ефремов как лицо русской безнаказанности
Матвейчев: поправки в Конституцию повысят реальный доход россиян
Роль второй "иммунной системы" могут играть вирусы
Украинский политолог: русский язык на Украине нельзя просто вычеркнуть
Песков не признал наличие олигархов в России
Синий лук восстанавливает печень
ФСБ предотвратила теракт на рынке Симферополя
Сын Ефремова не может прийти в себя после аварии отца
Сын Ефремова не может прийти в себя после аварии отца
Сын Ефремова не может прийти в себя после аварии отца
Иосиф Пригожин похвастался новым автомобилем
Доступные всем способы, способные замедлить старение
Сын Ефремова не может прийти в себя после аварии отца
Сын Ефремова не может прийти в себя после аварии отца
Сын Ефремова не может прийти в себя после аварии отца
"Суровое" наказание для Михаила Ефремова - помещен под домашний арест
Сын Ефремова не может прийти в себя после аварии отца
На внедорожнике Ефремова "висят" 155 штрафов на 275 тысяч рублей
Александр Бузгалин: "Объяснять что-то власти бессмысленно"
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ