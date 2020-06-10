Apple не смогла добиться рассмотрения своего заявления московским судом

Из картотеки Суда по интеллектуальным правам (СИП) следует, что заявление компании Apple с просьбой аннулировать патент "Мобильного телефона с экстренной связью" было отклонено.

"В иске отказать полностью", — сказано в карточке дела.

Известно, что российский изобретатель Арташес Икономов разработал мобильный телефон, который позволил бы звонить в службу спасения или другим абонентам даже при отсутствии сим-карты.