Из картотеки Суда по интеллектуальным правам (СИП) следует, что заявление компании Apple с просьбой аннулировать патент "Мобильного телефона с экстренной связью" было отклонено.
"В иске отказать полностью", — сказано в карточке дела.
Известно, что российский изобретатель Арташес Икономов разработал мобильный телефон, который позволил бы звонить в службу спасения или другим абонентам даже при отсутствии сим-карты.
Сын Михаила Ефремова Никита назвал произошедшее ДТП с участием отца "большой трагедией".