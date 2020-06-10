Песков не признал наличие олигархов в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался признать, что в стране существуют олигархи. Под олигархами чиновник понимает представителей крупного бизнеса, которые используют свой капитал для влияния на политиков.

Так представитель Кремля прокомментировал слова Александра Лукашенко о том, что "некоторые российские олигархи заинтересованы в президентских выборах в Белоруссии".