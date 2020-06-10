Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался признать, что в стране существуют олигархи. Под олигархами чиновник понимает представителей крупного бизнеса, которые используют свой капитал для влияния на политиков.
Так представитель Кремля прокомментировал слова Александра Лукашенко о том, что "некоторые российские олигархи заинтересованы в президентских выборах в Белоруссии".
"Мне неизвестно о существовании олигархов в нашей стране, это первое. И также неизвестно о том, что они чем-то занимались бы в Белоруссии, это второе", — объяснил Песков.
Сын Михаила Ефремова Никита назвал произошедшее ДТП с участием отца "большой трагедией".