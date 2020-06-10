Украинские власти уже на протяжении полутора месяцев игнорируют предложение ДНР организовать гуманитарный коридор для пересечения линии разграничения.

Об этом сообщила глава Минздрава ДНР Ольга Долгошапко.

"Мы предлагали открыть гумкоридор. Есть граждане Украины, которые несколько месяцев ждут, когда им разрешат выезд на Украину. И с той стороны есть граждане ДНР, которых Украина не пропускает. У нас был разработан план по обмену этими гражданами. К сожалению, Украина уже полтора месяца не может дать ответ на них", — сообщила министр.