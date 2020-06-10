Пресс-служба министерства инновационного развития Узбекистана сообщила о том, что для лечения от коронавируса у жителей республики будет использоваться местный препарат.
"Оригинальный препарат против гриппа "Рутан", разработанный Институтом биоорганической химии Академии наук (АН) Республики Узбекистан, был протестирован китайскими учеными, в результате чего было продемонстрировано снижение воздействия коронавируса SARS CoV-2 на 78,3%", — говорится в сообщении на сайте Мининноваций.
Сын Михаила Ефремова Никита назвал произошедшее ДТП с участием отца "большой трагедией".