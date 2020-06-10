Зеленский назвал условие для восстановления отношений с Россией

Неизвестно, когда между Украиной и Россией восстановятся отношения. Но налаживание отношений без возвращения Крыма Украине невозможно.

Такое мнение озвучил украинский лидер Владимир Зеленский.

"Без возвращения Крыма не будет единения и возможности нормально, откровенно, дружно общаться для украинского и российского народов, будущим поколениям", — утверждает президент.

Зеленский считает, что "российскому народу через несколько лет станет стыдно".