Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявил о том, что источником возникновения коронавируса могла бы считаться любая другая страна.

"Эпидемия. Действительно, вспышка (была) в Китае. Но мы не можем сказать, что первоначальный источник этого коронавируса в Китае. Мы просто раньше всех обнаружили, принимали такие меры (против COVID-19 — Прим. ред.)", — сказал китайский посол в ходе пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".