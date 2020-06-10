Недавно Михаил Саакашвили, получивший высокий государственный пост на Украине, в очередной раз сделал громкое заявление о будущем страны. Он утверждал, что Украину ждет скорый развал и потеря целостности.

Заявление бывшего президента Грузии оценил политолог Андрей Окара.

"Саакашвили попал в сложную ситуацию — он главный по реформам, но при этом у него мало ресурсов и полномочий для проведения реформ. Он попал в команду, которая в большинстве своем состоит из клоунов, совершенно не разбирающихся в госуправлении, во главе с президентом", — отметил эксперт.