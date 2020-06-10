Энтони Фаучи, эксперт по коронавирусу в США и советник Белого дома, комментируя ситуацию с пандемией в ходе конференции по проблемам распространения коронавируса, заявил, что нынешняя ситуация — это" худший кошмар нового века".
"И то, что происходит сегодня — еще не конец. В течение четырех месяцев он (коронавирус — Прим. ред.) опустошил весь мир", — сказал доктор Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США.
По его словам, изначально он "был удивлен, как быстро распространился вирус":
"Сейчас же, когда пришло понимание масштаба беды, свалившейся на нас всех, остается надеяться — и я уверен, что так и будет — вакцину все же придумают".
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