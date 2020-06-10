Фаучи предупреждает, что пандемия "еще не закончилась"

Энтони Фаучи, эксперт по коронавирусу в США и советник Белого дома, комментируя ситуацию с пандемией в ходе конференции по проблемам распространения коронавируса, заявил, что нынешняя ситуация — это" худший кошмар нового века".

"И то, что происходит сегодня — еще не конец. В течение четырех месяцев он (коронавирус — Прим. ред.) опустошил весь мир", — сказал доктор Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США.

По его словам, изначально он "был удивлен, как быстро распространился вирус":