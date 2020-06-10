В Индии, где пандемия набирает обороты, опасаются коллапса экономики

Финансовая столица Индии, Мумбаи, зарегистрировала 51 тысячу случаев заражения COVID-19. Это больше, чем в Ухане, где появился вирус.

Всего же в Индии на настоящий момент 266 598 подтвержденных случаев, из них 90 тысяч — в штате Махараштра, столицей которого является Мумбаи.

Как свидетельствует статистика, всплеск случаев заражений был спровоцирован решением властей Индии ослабить ограничения после трех месяцев строгой изоляции.

Сейчас в стране эксперты-вирусологи говорят о том, что к концу июля зараженных коронавирусом может быть более полумиллиона.

Но даже на этом фоне возвращать карантин в Индии не планируют, опасаясь окончательного коллапса экономики.

Читайте также:

Почти 10 тысяч человек заболели коронавирусом в Индии за сутки

Индия "обошла" Китай по числу смертей от коронавируса

За апрель в Индии не продали ни одного автомобиля

Ослабление карантина в ряде стран дало всплеск заражений