Финансовая столица Индии, Мумбаи, зарегистрировала 51 тысячу случаев заражения COVID-19. Это больше, чем в Ухане, где появился вирус.
Всего же в Индии на настоящий момент 266 598 подтвержденных случаев, из них 90 тысяч — в штате Махараштра, столицей которого является Мумбаи.
Как свидетельствует статистика, всплеск случаев заражений был спровоцирован решением властей Индии ослабить ограничения после трех месяцев строгой изоляции.
Сейчас в стране эксперты-вирусологи говорят о том, что к концу июля зараженных коронавирусом может быть более полумиллиона.
Но даже на этом фоне возвращать карантин в Индии не планируют, опасаясь окончательного коллапса экономики.
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