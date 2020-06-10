В полиции Гонконга появится новое спецподразделение

Секретарь по вопросам безопасности Джон Ли сообщил о том, что в полиции Гонконга будет создано новое спецподразделение для того, чтобы обеспечить соблюдение новых законов сразу же после их подписания.