Секретарь по вопросам безопасности Джон Ли сообщил о том, что в полиции Гонконга будет создано новое спецподразделение для того, чтобы обеспечить соблюдение новых законов сразу же после их подписания.
"Полиции Гонконга предстоит создать специализированное подразделение, чтобы понять, как применять закон в реальных ситуациях, как собирать данные и доказательства в отношении действий, которые указаны в законе как противоправные", — сообщил Джон Ли.
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