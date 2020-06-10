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В полиции Гонконга появится новое спецподразделение

Мир » Азия

Секретарь по вопросам безопасности Джон Ли сообщил о том, что в полиции Гонконга будет создано новое спецподразделение для того, чтобы обеспечить соблюдение новых законов сразу же после их подписания.

"Полиции Гонконга предстоит создать специализированное подразделение, чтобы понять, как применять закон в реальных ситуациях, как собирать данные и доказательства в отношении действий, которые указаны в законе как противоправные", — сообщил Джон Ли.

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