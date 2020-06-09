Канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин провели телефонные переговоры.
"Обсуждены актуальные вопросы борьбы с пандемией коронавируса. Подтвержден настрой на дальнейшее тесное взаимодействие по линии министерств здравоохранения и других профильных структур", — сообщается на официальном сайте Кремля.
Кроме того, Меркель и Путин обсудили ситуацию в Сирии, в частности, вопросы, связанные с обеспечением гуманитарных потребностей жителей республики.
Также лидеры государств обеспокоены эскалацией военного конфликта в Ливии. Путин и Меркель отметили необходимость прекращения военных действий и запуска межливийских переговоров под эгидой ООН.
Кроме того, главы государств обсудили ситуацию на Украине и отсутствие результатов выполнения Минских соглашений.
Меркель и Путин договорились и в дальнейшем продолжать контакты по данным вопросам.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Ангела Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций.
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