Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Зеленский объяснил, почему никогда не оскорбляет Путина
"Коммунисты России" требуют арестовать Михаила Ефремова
Депутат ГД: отмена испытательного срока навредит молодым специалистам
Ушел из жизни президент Бурунди
Востоковед: на провокации Кореи в КНДР будет реагировать жестко
Эксперт: Почасовая оплата труда приведет к уменьшению зарплаты
В крови Ефремова, кроме алкоголя, нашли наркотики
Собчак поддержала Ефремова и обвинила общество в двойных стандартах
В квартире Михаила Ефремова проведут обыск

Эксперт: в ближайшее время в Грузии не будет однополых браков

Мир » Бывший СССР » Грузия

Официального разрешения однополых браков в Грузии в ближайшее время можно не ждать. В стране готовятся к выборам.

Такое мнение высказал старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев.

"В Грузии в октябре выборы. И ни одно вменяемое правительство не узаконит однополые браки ранее, чем за полгода до выборов. Такие вещи не делаются перед выборами. Я думаю, что это невозможно. По крайней мере, действующее парламентское большинство этого не сделает, потому что это очень непопулярная мера, и она не даст никакого прибавления голосов", — заявил эксперт.

Он напомнил, что Грузия только приходит к толерантности, совсем недавно в стране стали относительно спокойно проходить гей-парады.

"Я вполне допускаю, что есть такие люди, которые призывают грузинское правительство, грузинский парламент узаконить однополые браки. У избирателей это вызовет только раздражение", — заключил Силаев.

Ранее "Правда.Ру" писала, что с инициативой о легализации однополых браков выступил глава грузинской оппозиционной партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе. По его мнению, правом на регистрацию брака должны обладать все люди вне зависимости от сексуальных предпочтений и взглядов.

Последние материалы
Адвокат рассказал, почему Ефремов избежит ареста
Зеленский объяснил, почему никогда не оскорбляет Путина
Эксперт: в ближайшее время в Грузии не будет однополых браков
"Коммунисты России" требуют арестовать Михаила Ефремова
Как теннис выходит из карантина
Депутат ГД: отмена испытательного срока навредит молодым специалистам
Ушел из жизни президент Бурунди
Востоковед: на провокации Кореи в КНДР будет реагировать жестко
Эксперт: Почасовая оплата труда приведет к уменьшению зарплаты
В крови Ефремова, кроме алкоголя, нашли наркотики
Популярное
Криминал
Родственники рассказали о погибшем в ДТП с Ефремовым

Родственники погибшего мужчины в результате ДТП с актёром Михаилом Ефремовым рассказали о нём.

Родственники рассказали о погибшем в ДТП с Ефремовым
Врачи сообщили об исчезновении коронавируса в Нью-Йорке
Здоровье
Врачи сообщили об исчезновении коронавируса в Нью-Йорке
Новости Украины
Экс-министр Украины раскрыла страшную правду о действиях ВСУ в Донбассе
Российский шоу-бизнес
Александра Стриженова вышла замуж
Рустем Сафронов В США грядут перемены после протестной волны Рустем Сафронов Усам Оздемиров В поисках "русских Илонов Масков" Усам Оздемиров Василий Амирджанов Экологи предложили монументальные формы протеста Василий Амирджанов
Комментарии
"Смертный грех": Охлобыстин прокомментировал инцидент с Ефремовым
Михалков назвал ДТП с Ефремовым "закономерным финалом"
В Совете Федерации рассказали, как выехать за границу на лечение
Собчак поддержала Ефремова и обвинила общество в двойных стандартах
РАНХиГС: безработица и бедность грозит половине россиян
Экономист Михаил Делягин: план Мишустина ведёт к катастрофе
РАНХиГС: безработица и бедность грозит половине россиян
Домой к Ефремову приехала бригада психиатров
Как Россия может собрать новый СССР
Соловьев назвал Ефремова "пьяной тварью и убийцей"
В РПЦ приравняли инопланетян к демонам
Драка мужчины без маски и полицейских в Магнитогорске попала на видео
Зеленский в очередной раз назвал Бандеру "героем" Украины
В мире сменился лидер по смертности от коронавируса
Политолог Михеев: формулировки многих поправок должны быть жестче
Россия, Китай и терроризм названы главными угрозами для США
Социологи вновь предрекают России бунты
Люксембург раздаст 700 тысяч ваучеров на бесплатную ночь в отеле
Врачи сообщили об исчезновении коронавируса в Нью-Йорке
СНВ-3: в США нашли "напряжение" между Россией и Китаем
42% омской молодежи подписаны на запрещенные сообщества
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ