Эксперт: в ближайшее время в Грузии не будет однополых браков

Официального разрешения однополых браков в Грузии в ближайшее время можно не ждать. В стране готовятся к выборам.

Такое мнение высказал старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев.

"В Грузии в октябре выборы. И ни одно вменяемое правительство не узаконит однополые браки ранее, чем за полгода до выборов. Такие вещи не делаются перед выборами. Я думаю, что это невозможно. По крайней мере, действующее парламентское большинство этого не сделает, потому что это очень непопулярная мера, и она не даст никакого прибавления голосов", — заявил эксперт.

Он напомнил, что Грузия только приходит к толерантности, совсем недавно в стране стали относительно спокойно проходить гей-парады.

"Я вполне допускаю, что есть такие люди, которые призывают грузинское правительство, грузинский парламент узаконить однополые браки. У избирателей это вызовет только раздражение", — заключил Силаев.

Ранее "Правда.Ру" писала, что с инициативой о легализации однополых браков выступил глава грузинской оппозиционной партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе. По его мнению, правом на регистрацию брака должны обладать все люди вне зависимости от сексуальных предпочтений и взглядов.