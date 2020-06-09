Зеленский объяснил, почему никогда не оскорбляет Путина

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему он никогда не позволял себе оскорбительных высказываний в отношении российского президента Владимира Путина. Он пояснил, что не делает этого не из-за страха потерять свой рейтинг, а чтобы не рисковать жизнями большого количества людей.

"Считаю, ни один президент не может подставлять страну, сказав в адрес другого президента оскорбительные вещи про личное. Иногда оскорбительные вещи приводят к тысячам смертей", — заявил украинский лидер.

Также президент Украины подчеркнул, что человеческие качества российского лидера его не интересуют. Он считает, что "до конца таких людей не может знать никто", кроме них самих.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у него нет времени на социальные сети. Но в Facebook он принципиально не планирует заходить из-за ботов экс-президента страны Петра Порошенко.