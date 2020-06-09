Востоковед: на провокации Кореи в КНДР будет реагировать жестко

После уверенной победы Мун Чжэ Ина в Южной Корее эксперты ожидали улучшения отношений на Корейском полуострове. Вместо этого начались провокации, которые привели к решительным действиям со стороны КНДР.

Какого развития ситуации ждать миру, "Правда.Ру" спросила у руководителя отдела Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александра Воронцова.

"С моей точки зрения, инициатором выступает южная сторона. Она идет на нарушение одного из заключений совместной декларации севера и юга 25 марта прошлого года, в которой есть отказ от всех видов взаимной враждебной активности. Засылка этих воздушных шаров с большим количеством антисеверокорейской пропаганды это точно не дружеский акт, во-первых. Во-вторых, это односторонние действия. Северяне этого не делают", — пояснил эксперт.

Он отметил, что после победы Мун Чжэ Ина ожидалось развитие межкорейского сотрудничества, которому раньше мешала оппозиция, американские партнеры. Однако у противников добрососедских отношений двух Корей нашлись дополнительные ресурсы — активисты, которые приезжают на приграничные территории и запускают воздушные шары с пропагандистской информацией и деньгами.

"Время покажет, какая будет реакция официального правительства Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Формы воздействия есть разные. Если это будет продолжаться, если это станет традиционным, то это, конечно, грустно. Северяне, конечно, будут отвечать негативно и жестко. Это пока первое предупреждение. Но могут быть и другие действия", — заключил Воронцов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Северная Корея приостановила все коммуникации с Южной.