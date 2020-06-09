Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у него нет времени на использование социальных сетей. Но в Facebook он принципиально не планирует заходить из-за ботов экс-президента страны Петра Порошенко.

"Я не хожу в соцсети. Я принципиально в Facebook не хожу. Это у меня еще с "Квартала", когда армия ботов Петра Алексеевича была направлена против нас. Ну, его или его окружения. Какие-то сообщения в Facebook публикуются, иногда я, иногда перепечатки с офиса президента, которую готовит редактор", — пояснил украинский лидер.