В штате Вирджиния задержан мужчина, въехавший на автомобиле в толпу протестующих против расизма. В результате нападения пострадал один человек, медики оказали ему медицинскую помощь на месте.
Задержанным оказался лидером "Ку-Клукс-Клана" Гарри Роджерс.
"Хотя я благодарна, что ранения жертвы не оказались серьезными, нападение на мирных демонстрантов отвратительно и подло, и мы будем наказывать за это по закону в полном объеме", — сообщила прокурор Шеннон Тэйлор.
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