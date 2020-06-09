Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Десятки адвокатов отказались защищать Ефремова
Цены на российских курортах могут вырасти на 30%
Историк-расчленитель Соколов нанял второго адвоката
Люксембург раздаст 700 тысяч ваучеров на бесплатную ночь в отеле
Матвиенко спрогнозировала итоги голосования по Конституции
Студентка в Омске убила пенсионерку за 60 тыс. рублей
ДТП с участием Ефремова прокомментировали в Кремле
Власти Мальты отправят сограждан отдыхать в рестораны и отели
В День России Путин проведет публичное мероприятие

В США лидер "Ку-Клукс-Клана" въехал на авто в толпу протестующих

Мир » Северная Америка » США и Канада

В штате Вирджиния задержан мужчина, въехавший на автомобиле в толпу протестующих против расизма. В результате нападения пострадал один человек, медики оказали ему медицинскую помощь на месте.

Задержанным оказался лидером "Ку-Клукс-Клана" Гарри Роджерс.

"Хотя я благодарна, что ранения жертвы не оказались серьезными, нападение на мирных демонстрантов отвратительно и подло, и мы будем наказывать за это по закону в полном объеме", — сообщила прокурор Шеннон Тэйлор.

Последние материалы
РФС назвал хозяина кубкового полуфинала между "Зенитом" и "Спартаком"
Глава Хорватии приедет в Россию
Больше 300 тыс. семей России будут ежемесячно получать пособие на детей
Российским клубам разрешили делать по пять замен
В Ярославской области появились новые туристические маршруты
Михаилу Ефремову стало плохо с сердцем. Ему вызвали "скорую"
"Он был расистом": в Британии осквернили памятник Черчиллю
Родственники погибшего требуют справедливого наказания для Ефремова
Реакция Ефремова на пьяное ДТП: "Это конец"
Итальянские полицейские задержали 59 мафиози
Популярное
Здоровье
Врачи сообщили об исчезновении коронавируса в Нью-Йорке

Врач-реаниматолог Евгений Пинелис, работающий в Нью-Йорке, рассказал о таинственном исчезновении коронавируса из города.

Врачи сообщили об исчезновении коронавируса в Нью-Йорке
Родственники рассказали о погибшем в ДТП с Ефремовым
Криминал
Родственники рассказали о погибшем в ДТП с Ефремовым
Новости Украины
Экс-министр Украины раскрыла страшную правду о действиях ВСУ в Донбассе
Мир. Новости мира
Эксперты: эпидемия в США на грани выхода из-под контроля
Рустем Сафронов В США грядут перемены после протестной волны Рустем Сафронов Усам Оздемиров В поисках "русских Илонов Масков" Усам Оздемиров Василий Амирджанов Экологи предложили монументальные формы протеста Василий Амирджанов
Комментарии
Врачи сообщили об исчезновении коронавируса в Нью-Йорке
СНВ-3: в США нашли "напряжение" между Россией и Китаем
42% омской молодежи подписаны на запрещенные сообщества
Реакция Ефремова на пьяное ДТП: "Это конец"
Северная Корея приостанавливает все коммуникации с Южной
Михаилу Ефремову стало плохо с сердцем. Ему вызвали "скорую"
К 10 июня в Геленджике откроют первые пляжи
Михаилу Ефремову стало плохо с сердцем. Ему вызвали "скорую"
СНВ-3: в США нашли "напряжение" между Россией и Китаем
Экс-министр Украины раскрыла страшную правду о действиях ВСУ в Донбассе
Зеленский в очередной раз назвал Бандеру "героем" Украины
СНВ-3: в США нашли "напряжение" между Россией и Китаем
Россия, Китай и терроризм названы главными угрозами для США
Пьяное ДТП в Москве устроил актер Михаил Ефремов
Врачи сообщили об исчезновении коронавируса в Нью-Йорке
Армения: по Ка﻿рабаху — точка. Азербайджан: Карабах — наш!
Россия, Китай и терроризм названы главными угрозами для США
Как Россия может собрать новый СССР
Россияне смогут выехать за рубеж для работы, учебы и лечения
Политолог Михеев: формулировки многих поправок должны быть жестче
Автомобиль протаранил толпу протестующих в США
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ