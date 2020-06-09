В США лидер "Ку-Клукс-Клана" въехал на авто в толпу протестующих

В штате Вирджиния задержан мужчина, въехавший на автомобиле в толпу протестующих против расизма. В результате нападения пострадал один человек, медики оказали ему медицинскую помощь на месте.

Задержанным оказался лидером "Ку-Клукс-Клана" Гарри Роджерс.