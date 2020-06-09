Власти Мальты отправят сограждан отдыхать в рестораны и отели

По 100 евро получат жители Мальты на развлечения. Эти деньги они смогут потратить в местных ресторанах и отелях. Деньги выдадут не в натуральном виде, а в формате ваучеров.

"Ваучер на 100 евро каждому жителю старше 16 лет. Деньги нужно использовать в гостиницах, ресторанах и магазинах, чтобы помочь поднять местную экономику. Давайте поддержим наш бизнес", — сообщает правительство Мальты в своем микроблоге.

Жители Мальты получат по пять ваучеров каждый. Один из них можно потратить в магазинах, остальные — в ресторанах и гостиницах. По мнению местных властей, это поможет восстановить экономику, даст толчок для развития туризма, поможет гражданам выйти из режима ограничительных мер. С 1 июля в стране начнет работать аэропорт.

Напомним, что в России регионы тоже постепенно выходят из режима изоляции. Так, уже с 16 июня в Москве откроются летние веранды кафе и ресторанов. А с 23 июня — на последнем этапе снятия ограничений — предприятия общепита начнут работать в привычном формате.