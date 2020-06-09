Итальянские полицейские задержали 59 мафиози

В Италии полиция задержала 59 членов мафиозной группировки каморра. Задержанными оказались три брата сенатора от партии "Вперёд, Италия" Луиджи Чезаро. Двух братьев поместили под домашний арест, одного отправили в тюрьму.

У задержанных хотят конфисковать активы на сумму более 80 миллионов евро. Их обвиняют в вымогательстве, коррупции при проведении выборов, нарушении конкуренции и махинации на аукционах.