Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует поддаваться на призывы протестующих и не будет распускать полицию.

"У нас отличные правоохранители, я ими очень горжусь. Не будет лишения финансирования, не будет упразднения нашей полиции. Не будет никакого роспуска нашей полиции. Наша полиция позволяет нам жить в мире, мы хотим быть уверены, что в ее рядах нет плохих действующих лиц, иногда вы наблюдаете ужасные вещи, как мы видели совсем недавно, но 99% из них — отличные люди", — пояснил американский лидер.