Почти два миллиона жителей Узбекистана остались без работы

В Узбекистане пытаются трудоустроить вернувшихся на родину трудовых мигрантов. В стране число безработных достигло отметки почти в два миллиона человек.

В докризисное время их было около 1,35 миллиона. Об этом рассказал министр занятости и трудовых отношений Узбекистана.

"Исходя из внутренних ресурсов одна из основных задач — привлечение к труду этой категории граждан (трудовых мигрантов — Прим. ред.), поскольку они владеют профессией, многие годы работали за границей", — пояснил Нозим Хусанов.

Также вопрос трудоустройства пытаются решить за счет субсидирования бизнеса.

Стоит отметить, что за пределами страны все еще находятся около 2,5 миллиона граждан Узбекистана, которые покинули родину ради заработка. Большинство из них остаются в России.

В Узбекистане до 15 июня продлен карантин. Однако некоторым сферам уже разрешили "открыться". Работают строительные организации, фирмы, занимающиеся реконструкцией и ремонтом крупных объектов, малый и частный бизнес. В стране выявлено 4448 случаев коронавирусом. Жертвами болезни стали 18 человек.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что застрявших в Самарской области граждан Узбекистана отправили домой.