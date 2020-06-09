Зеленский: я хотел бы заразиться коронавирусом и устроить из этого шоу

Владимир Зеленский, оказывается, мечтает о том, чтобы заразиться коронавирусом.

"Я должен на личном примере показать украинцам реальность угрозы. А как еще это доказать людям? Они поймут величину проблемы, случись такое с президентом", — заявил Зеленский в интервью "Украинской правде".

По его словам, он даже предложил кабмину:

"Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. Чтобы люди понимали — это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу", — цитирует издание экс- шоумена.

Почему не заразился?

Как пояснил сам украинский президент, "от затеи пришлось отказаться", потому что "это был бы перебор".

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