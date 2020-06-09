Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Почти 10 тысяч человек заболели коронавирусом в Индии за сутки
Ефремова, устроившего пьяное ДТП, отпустили домой
Из-за смерти водителя Михаилу Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы
Россиян призвали избегать организации, быстро выдающие микрозаймы
ТПП России просит установить заградительные пошлины на китайские маски
Депутат Милонов предложил лишить Ефремова всех регалий
Московские школьники могут бесплатно проверить свои знания
Дочь Ефремова о последствиях пьяного ДТП: "Буду носить передачки"
Германия: маски очень эффективны для защиты от COVID

Зеленский: я хотел бы заразиться коронавирусом и устроить из этого шоу

Мир » Бывший СССР » Украина

Владимир Зеленский, оказывается, мечтает о том, чтобы заразиться коронавирусом.

"Я должен на личном примере показать украинцам реальность угрозы. А как еще это доказать людям? Они поймут величину проблемы, случись такое с президентом", — заявил Зеленский в интервью "Украинской правде".

По его словам, он даже предложил кабмину:

"Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. Чтобы люди понимали — это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу", — цитирует издание экс- шоумена.

Почему не заразился?

Как пояснил сам украинский президент, "от затеи пришлось отказаться", потому что "это был бы перебор".

Читайте также:

Экс-министр Украины рассказала, как Зеленский обманул народ

Первый год президента Зеленского: достижения, провалы, перспективы

Последние материалы
Жизни 59 москвичей унес за сутки коронавирус
В России могут запретить испытательный срок при приеме на работу
Демократы в США предложили радикальную реформу полиции
Анастасию Ивлееву ищут сотрудники ГИБДД за вождение в нетрезвом виде
Водитель, пострадавший в ДТП с Ефремовым, скончался в больнице
Северная Корея приостанавливает все коммуникации с Южной
Как ученые решают проблему разрушения ракет на сверхзвуковых скоростях
Путин подписал закон об удвоении пособия на первого ребенка
Автомобиль протаранил толпу протестующих в США
В Пензенской области растет число заразившихся мышиной лихорадкой
Популярное
Здоровье
Врачи сообщили об исчезновении коронавируса в Нью-Йорке

Врач-реаниматолог Евгений Пинелис, работающий в Нью-Йорке, рассказал о таинственном исчезновении коронавируса из города.

Врачи сообщили об исчезновении коронавируса в Нью-Йорке
Экс-министр Украины раскрыла страшную правду о действиях ВСУ в Донбассе
Новости Украины
Экс-министр Украины раскрыла страшную правду о действиях ВСУ в Донбассе
Мир. Новости мира
Эксперты: эпидемия в США на грани выхода из-под контроля
Наука и техника
Большая белая акула убила сёрфера
Рустем Сафронов В США грядут перемены после протестной волны Рустем Сафронов Усам Оздемиров В поисках "русских Илонов Масков" Усам Оздемиров Василий Амирджанов Экологи предложили монументальные формы протеста Василий Амирджанов
Комментарии
Политолог Михеев: формулировки многих поправок должны быть жестче
Автомобиль протаранил толпу протестующих в США
Водитель, пострадавший в ДТП с Ефремовым, скончался в больнице
Зеленский: я хотел бы заразиться коронавирусом и устроить из этого шоу
Депутат Милонов предложил лишить Ефремова всех регалий
Водитель, пострадавший в ДТП с Ефремовым, скончался в больнице
Зеленский: я хотел бы заразиться коронавирусом и устроить из этого шоу
Пьяное ДТП в Москве устроил актер Михаил Ефремов
Из-за смерти водителя Михаилу Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы
Водитель, пострадавший в ДТП с Ефремовым, скончался в больнице
Пьяное ДТП в Москве устроил актер Михаил Ефремов
Лукашенко выиграет выборы-2020, потеряв страну?
Экономист Михаил Делягин: план Мишустина ведёт к катастрофе
Профессор ВШЭ: правительство не должно раздавать всем деньги
Анатолий Бажан: поправки в Конституцию улучшат жизнь россиян
В США распускают полицию, а народ закупается оружием
Россия, Китай и терроризм названы главными угрозами для США
Как Россия может собрать новый СССР
Вперед в Средневековье: Казахстан погубит национальный вопрос
Экс-министр Украины раскрыла страшную правду о действиях ВСУ в Донбассе
Привет из Лондона: Германию обвинили в "масштабном предательстве"
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ