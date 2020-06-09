Представители демократической партии в Конгрессе США разработали и предложили к обсуждению радикальный закон для реформы американской полиции.
"Закон о правосудии в полиции 2020 года" был представлен в понедельник спикером верхней палаты парламента от Демократической партии Нэнси Пелоси. Ее соавторами стали лидер сенатского меньшинства Чак Шумер, сенаторы - афроамериканцы Камала Харрис и Кори Букер и члены так называемого Черного Собрания Конгресса.
К этому их сподвигли непрекращающиеся третью неделю протесты против жестокости полиции и расизма.
По словам авторов законопроекта, он
"облегчит привлечение полиции к ответственности за неправомерные действия, запрет чокхолдов и борьбу с расизмом" (цитата ВВС).
Законопроект обяжет федеральную полицию:
Казалось бы, все требования логичны, но
Законопроект готов и внесен на рассмотрение. И вроде бы он сейчас очень нужен, чтобы прекратить беспорядки. Но неясно, поддержат ли его республиканцы, которые контролируют Сенат США.
Президент Трамп написал в Twitter ,что
" радикальные левые демократы хотят разориться и отказаться от нашей полиции. Извините, я хочу закон и порядок!"
Политологи считают, что многое будет зависеть от выступления перед конгрессменами брата Джорджа Флойда. Оно запланировано на конец текущей недели.
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