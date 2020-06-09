Демократы в США предложили радикальную реформу полиции

Представители демократической партии в Конгрессе США разработали и предложили к обсуждению радикальный закон для реформы американской полиции.

"Закон о правосудии в полиции 2020 года" был представлен в понедельник спикером верхней палаты парламента от Демократической партии Нэнси Пелоси. Ее соавторами стали лидер сенатского меньшинства Чак Шумер, сенаторы - афроамериканцы Камала Харрис и Кори Букер и члены так называемого Черного Собрания Конгресса.

К этому их сподвигли непрекращающиеся третью неделю протесты против жестокости полиции и расизма.

По словам авторов законопроекта, он

"облегчит привлечение полиции к ответственности за неправомерные действия, запрет чокхолдов и борьбу с расизмом" (цитата ВВС).

Что говорится в законопроекте

Законопроект обяжет федеральную полицию:

использовать камеры наблюдения,закрепленные на форме,

запретить "удушающие захваты",

устранить необъявленные полицейские рейды, известные как "No-knock warrants" (разрешающие входить без стука),

облегчить привлечение полиции к ответственности за нарушения гражданских прав,

удерживать федеральные средства финансирования, если на местах реформа не будет проведена.

Казалось бы, все требования логичны, но

Есть интрига

Законопроект готов и внесен на рассмотрение. И вроде бы он сейчас очень нужен, чтобы прекратить беспорядки. Но неясно, поддержат ли его республиканцы, которые контролируют Сенат США.

Президент Трамп написал в Twitter ,что

" радикальные левые демократы хотят разориться и отказаться от нашей полиции. Извините, я хочу закон и порядок!"

Политологи считают, что многое будет зависеть от выступления перед конгрессменами брата Джорджа Флойда. Оно запланировано на конец текущей недели.