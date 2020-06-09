Северная Корея приостанавливает все коммуникации с Южной

Руководство Северной Кореи заявило, что готово в одностороннем порядке "перерезать" все межкорейские линии связи с Югом, включая горячую линию между лидерами двух стран.

И уже начало претворять угрозу в жизнь: ежедневные звонки, которые совершаются через офис, созданный для снижения напряженности после переговоров в 2018 году, в северокорейском пограничном городе Кэсон, прекращаются с сегодняшнего дня.

"Мы пришли к выводу, что нет никакой необходимости сидеть лицом к лицу с южнокорейскими властями, и нет никакого вопроса для обсуждения с ними, поскольку они только вызвали наше беспокойство", — сказала Ким Ен, сестра северокорейского лидера.

Из-за чего все это началось

Формальным поводом разрыва дипотношений послужили листовки, регулярно перебрасываемые через границу в Северную Корею. В них критикуется правящий режим и

"сообщается информация о мировых событиях, участниками которых КНДР является".

Напомним, что северокорейцы могут получать новости только из контролируемых государством СМИ, и большинство из людей в стране не имеют доступа к интернету.

По словам Ким Ен, кампания с листовками

"была враждебным актом, который нарушил мирные соглашения, заключенные во время саммита Панмунджома 2018 года между руководителем Южной Кореи Мун Чжэ Ином и Ким Чен Ыном".

Почему заявление Северной Кореи стоит воспринимать серьезно

Северная и Южная Корея технически все еще находятся в состоянии войны, потому что никакого мирного соглашения не было достигнуто, когда корейская война закончилась в 1953 году.