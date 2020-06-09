Автомобиль протаранил толпу протестующих в США

В Сиэтле (США) мужчина въехал на своем автомобиле в толпу протестующих против "полицейского беспредела в отношении чернокожих", а затем выстрелил в одного из участников акции.

Об этом сообщила полиция штата.

"Пожарные доставили раненого мужчину в больницу. Его состояние стабильно. Больше никто не пострадал", - написано в сообщении.

Как видно на кадрах, записанных очевидцами происшествия и опубликованных The Guardian, водитель вышел из автомобиля, когда протестующие начали окружать его возле полицейского управления Сиэтла. Он размахивал чем-то вроде пистолета, пробирался сквозь толпу. После чего сдался полиции. О мотивах поступка пока не сообщается.

Пострадавший протестующий, назвавшийся Даниилом, 26 лет, поднял кулак в воздух, когда медики увели его с места происшествия. Он сказал, что ударил мужчину в машине в попытке обезоружить его после того, как тот въехал в толпу демонстрантов.

"Я вижу, как машина едет вниз по улице... я ловлю его. Я бью его кулаком в лицо. Я слышу выстрел в своей руке, - сказал он. - Все мои усилия были направлены на то, чтобы защитить этих людей."

Story unclear at the moment but young man shot on 11th and Pine. Daniel, 26, wanted to tell his story. With the help of other medics I got a tourniquet on his arm. Street medics were on the spot with gauze and pressure. He walked off the scene. pic.twitter.com/g9Ism58YkF — Alex Garland (@AGarlandPhoto) June 8, 2020

Напомним, что протесты против системного расизма и жестокости полиции, вызванные смертью Джорджа Флойда в Миннеаполисе, продолжаются в США уже третью неделю.

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