Автомобиль протаранил толпу протестующих в США

В Сиэтле (США) мужчина въехал на своем автомобиле в толпу протестующих против "полицейского беспредела в отношении чернокожих", а затем выстрелил в одного из участников акции.

Об этом сообщила полиция штата.

Как видно на кадрах, записанных очевидцами происшествия и опубликованных The Guardian, водитель вышел из автомобиля, когда протестующие начали окружать его возле полицейского управления Сиэтла. Он размахивал чем-то вроде пистолета, пробирался сквозь толпу. После чего сдался полиции. О мотивах поступка пока не сообщается.

Пострадавший протестующий, назвавшийся Даниилом, 26 лет, поднял кулак в воздух, когда медики увели его с места происшествия. Он сказал, что ударил мужчину в машине в попытке обезоружить его после того, как тот въехал в толпу демонстрантов.

Story unclear at the moment but young man shot on 11th and Pine. Daniel, 26, wanted to tell his story. With the help of other medics I got a tourniquet on his arm. Street medics were on the spot with gauze and pressure. He walked off the scene. pic.twitter.com/g9Ism58YkF