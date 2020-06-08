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В США распускают полицию, а народ закупается оружием

Мир » Северная Америка » США и Канада

Городской совет Миннеаполиса, где убили афроамериканца Джорджа Флойда, выступает за роспуск полиции.

О ситуации в США рассказал экс-сенатор штата Нью-Йорк, адвокат Дэвид Сторобин.

"Очень трудно понять, что происходит в Америке. Народ взбудоражен. Полиция еще работает, но никто ее не поддерживает. Непонятно, как простой человек может защититься, если не будет полиции", — сообщил адвокат.

По словам Сторобина, за май в США было продано рекордное количество оружия. Около 40% покупателей приобрели оружие в первый раз.

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