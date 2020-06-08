В США нашли сундук с "сокровищами Фенна"

Десять лет назад известный продавец предметов древности Форрест Фенн сообщил, что спрятал клад в Скалистых горах. Мужчина написал стих, в котором зашифровал подробности о местонахождении сундука.

В сундук Фенн положил золотые самородки, редкие монеты, ювелирные изделия и драгоценные камни. Недавно торговец сообщил, что его сокровища были найдены неизвестным кладоискателем.

"Я не знаю, кто этот человек, но найти это место ему помогло стихотворение из моей книги", — сообщил Фенн.

По словам Фенна, неизвестный кладоискатель "с Востока" прислал ему фото найденных сокровищ.