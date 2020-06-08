Глава грузинской оппозиционной партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе выступил за легализацию однополых браков в стране.
По его мнению, правом на регистрацию брака должны обладать все люди вне зависимости от сексуальных предпочтений и взглядов.
"Если существует право регистрации, откуда потом вытекают другие права, оно должно существовать для всех. Независимо от любых признаков, в том числе сексуальных", — пояснил политик.
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