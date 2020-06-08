В Грузии хотят легализовать однополые браки

Глава грузинской оппозиционной партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе выступил за легализацию однополых браков в стране.

По его мнению, правом на регистрацию брака должны обладать все люди вне зависимости от сексуальных предпочтений и взглядов.