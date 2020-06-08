Глава армянского правительства Никол Пашинян заявил, что планирует сменить руководство Генерального штаба и глав силовых ведомств страны.
"Уважаемые соотечественники, я принял ряд важных решений. Согласно моим решениям, генерал-лейтенант Оник Гаспарян назначается начальником Генштаба ВС, полковник Аргишти Кярамян — директором СНБ, полковник Ваге Казарян — руководителем полиции", — сообщил премьер-министр.
По словам Пашиняна, его указ вступит в силу только после одобрения президентом республики.
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