Пашинян заявил о смене руководства Генштаба и силовых ведомств

Глава армянского правительства Никол Пашинян заявил, что планирует сменить руководство Генерального штаба и глав силовых ведомств страны.

"Уважаемые соотечественники, я принял ряд важных решений. Согласно моим решениям, генерал-лейтенант Оник Гаспарян назначается начальником Генштаба ВС, полковник Аргишти Кярамян — директором СНБ, полковник Ваге Казарян — руководителем полиции", — сообщил премьер-министр.

По словам Пашиняна, его указ вступит в силу только после одобрения президентом республики.