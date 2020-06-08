Цены на внутренние перелеты почти во всех странах снизились

Поток пассажиров авиатранспорта в мире растет. По сравнению с апрелем в мае он увеличился на треть.

При этом цены на перелеты снижаются. И это общемировая тенденция, правда, речь идет только о внутренних перелетах.

"Авиакомпании нуждаются в деньгах из-за кризиса, и они стремятся стимулировать спрос пассажиров, предлагая низкие тарифы", — пояснил главный экономист Международной ассоциации воздушного транспорта Брайан Пирс.

По оценке экспертов, активнее всего авиасообщение работает сейчас в Китае, Вьетнаме, Южной Корее. Количество полетов всего на 22-28% ниже, чем в это же время в прошлом году.

Снизили цены и российские авиаперевозчики. Но спрос пока низкий, так как в разных регионах страны эпидситуация отличается, а российские курорты пока отложили начало массового туристического сезона.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Росавиация может восстановить сообщение с другими странами. Ожидается, что это произойдет 15 июля. По данным СМИ, россияне смогут отправиться в 15 стран.

Сообщалось, что Турция планирует восстановить международное авиасообщение с 40 странами мира. России в этом списке нет.