Поток пассажиров авиатранспорта в мире растет. По сравнению с апрелем в мае он увеличился на треть.
При этом цены на перелеты снижаются. И это общемировая тенденция, правда, речь идет только о внутренних перелетах.
"Авиакомпании нуждаются в деньгах из-за кризиса, и они стремятся стимулировать спрос пассажиров, предлагая низкие тарифы", — пояснил главный экономист Международной ассоциации воздушного транспорта Брайан Пирс.
По оценке экспертов, активнее всего авиасообщение работает сейчас в Китае, Вьетнаме, Южной Корее. Количество полетов всего на 22-28% ниже, чем в это же время в прошлом году.
Снизили цены и российские авиаперевозчики. Но спрос пока низкий, так как в разных регионах страны эпидситуация отличается, а российские курорты пока отложили начало массового туристического сезона.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Росавиация может восстановить сообщение с другими странами. Ожидается, что это произойдет 15 июля. По данным СМИ, россияне смогут отправиться в 15 стран.
Сообщалось, что Турция планирует восстановить международное авиасообщение с 40 странами мира. России в этом списке нет.
Врач-реаниматолог Евгений Пинелис, работающий в Нью-Йорке, рассказал о таинственном исчезновении коронавируса из города.