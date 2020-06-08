Сирийский город закрыли из-за коронавируса

Населенный пункт Рас-аль-Маара экстренно закрыли на карантин. Здесь обнаружена вспышка коронавируса.

Источником стал водитель-дальнобойщик. Он вернулся из рейса в Иордании и заразил сразу 16 местных жителей.

"Зарегистрировано 16 новых заражений коронавирусом в поселении Рас-аль-Маара в провинции Дамаск. Заболевшие контактировали с водителем фур, больным вирусом, который работает на линии Сирия-Иордания. В поселении Рас-аль-Маара введен карантин с целью предотвратить распространение вируса ради здоровья граждан", — сообщает Министерство здравоохранения Сирии.

В Сирии с начала эпидемии выявлен всего 141 случай заражения COVID-19. Шесть пациентов скончались, 58 человек победили болезнь.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что эпидемия коронавируса помешала провести выборы в Сирии. На 20 мая были назначены парламентские выборы. По решению президента Башара Асада их перенесли. Новая дата — 19 июля.

Введенные из-за эпидемии ограничения в Сирии начали снимать в начале мая. Они действовали в стране всего неделю.