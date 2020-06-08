Саудовская Аравия заработала на продаже нефти 40 миллиардов долларов. Таковы данные за первый квартал 2020 года.
По словам экспертов, эта страна снизила объем экспорта примерно на 1/5.
"Объем экспорта нефти Саудовской Аравии в первом квартале упал на 21,9% в годовом исчислении до 40 миллиардов долларов, что соответствует снижению на 11 миллиардов долларов", — сообщает главное управление статистики королевства.
Основным покупателем нефти из Саудовской Аравии является Китай. Также нефть экспортируется в Японию и Индию.
Напомним, что в первом квартале 2020 года действовал прежний договор стран-участниц ОПЕК+. Однако из-за начавшейся эпидемии коронавируса мировое производство встало, потребление нефти снизилось в разы.
С апреля ограничения на добычу нефти перестали действовать. Переизбыток нефти на рынке, где значительно снизился спрос, привел к тому, что нефтяные цены упали.
Весной участники ОПЕК+ договорились о новом объеме сокращения добычи нефти. Так, в мае-июне оно составит 9,7 млн баррелей в сутки, в течение второго полугодия 2020 года — на 7,7 млн баррелей в сутки, до конца апреля 2022 года — на 5,8 млн баррелей в сутки.
В субботу, 6 июня, состоялось очередное заседание ОПЕК+. В преддверии него рынки вновь были нестабильны: в ожидании новых решений цены на фьючерсы то росли, то падали.
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