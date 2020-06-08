Саудовская Аравия недополучила с продажи нефти 11 миллиардов долларов

Саудовская Аравия заработала на продаже нефти 40 миллиардов долларов. Таковы данные за первый квартал 2020 года.

По словам экспертов, эта страна снизила объем экспорта примерно на 1/5.

"Объем экспорта нефти Саудовской Аравии в первом квартале упал на 21,9% в годовом исчислении до 40 миллиардов долларов, что соответствует снижению на 11 миллиардов долларов", — сообщает главное управление статистики королевства.

Основным покупателем нефти из Саудовской Аравии является Китай. Также нефть экспортируется в Японию и Индию.

Напомним, что в первом квартале 2020 года действовал прежний договор стран-участниц ОПЕК+. Однако из-за начавшейся эпидемии коронавируса мировое производство встало, потребление нефти снизилось в разы.

С апреля ограничения на добычу нефти перестали действовать. Переизбыток нефти на рынке, где значительно снизился спрос, привел к тому, что нефтяные цены упали.

Весной участники ОПЕК+ договорились о новом объеме сокращения добычи нефти. Так, в мае-июне оно составит 9,7 млн баррелей в сутки, в течение второго полугодия 2020 года — на 7,7 млн баррелей в сутки, до конца апреля 2022 года — на 5,8 млн баррелей в сутки.

В субботу, 6 июня, состоялось очередное заседание ОПЕК+. В преддверии него рынки вновь были нестабильны: в ожидании новых решений цены на фьючерсы то росли, то падали.