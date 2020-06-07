Венеция уходит под воду – ливни накрыли север Италии

Ливневые дожди, обрушившиеся в выходные на север Италии и затопившие несколько регионов, усилятся сегодня, в понедельник, 8 июня.
Таков прогноз Отдела гражданской защиты страны.
"С первых часов понедельника ожидается усиление осадков. Дожди очень интенсивные, с градом, молниями и сильными порывами ветра. В ряде регионов объявляется оранжевый уровень опасности", — написано в сообщении.
На данный момент от разгула стихии пострадал север Италии:
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