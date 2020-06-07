Политолог сравнил беспорядки в США с ситуацией на Украине

Массовые беспорядки и акции протесты в США очень похожи на политическую ситуацию, которая складывалась на Украине последние 30 лет.

Об этом рассказал известный украинский политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.