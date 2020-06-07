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Политолог сравнил беспорядки в США с ситуацией на Украине

Мир

Массовые беспорядки и акции протесты в США очень похожи на политическую ситуацию, которая складывалась на Украине последние 30 лет.

Об этом рассказал известный украинский политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

"Сейчас в Соединённых Штатах происходят сложные проблемы, некоторые люди грабят магазины, изымают деньги из банкоматов, то же самое происходит на Украине — некоторые люди хотят целую страну изъять, но у них не получается. Они хотят ее изъять почти 30 лет. То приходит Порошенко, то приходит Коломойский, то приходит Ахметов. Каждый раз каждый следующий человек пытается страну изъять в свою пользу, но у них не получается. Они обижаются друг на друга, они обижаются на других людей, на Россию, на Европу", — пояснил эксперт.

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