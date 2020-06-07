Американка считает себя беременной уже четыре года

За последние четыре года 40-летняя Сара Холидей осталась без друзей. Окружающие люди считают её сумасшедшей, поскольку она верит, что вынашивает ребенка уже четвертый год.

Женщина действительно была беременна летом 2016 года. Однако спустя несколько месяцев врач не смог обнаружить сердцебиение ребенка и заключил, что беременность прервалась.

Однако живот Сары Холидей продолжал увеличиваться, а УЗИ показывает наличие чего-то похожего в её животе на эмбрион.