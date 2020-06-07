Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Определено место на Земле с самым чистым воздухом
Панин опроверг сообщения СМИ о скандале на похоронах Кокшенова
Российские фермеры жалуются на дефицит кормов
Глава украинского МИД хочет "оживить" нормандский формат
Макгрегор: Нурмагомедов не будет драться с Гэтжи
Панин матерился на похоронах Кокшенова. Его выгнали с церемонии
Бредихин: Беспорядки в США могут перекинуться на Россию
Депутата Елену Шувалову уволили с помощью голосования
Жители Сирии пострадали от действий террориста

Американка считает себя беременной уже четыре года

Мир » Северная Америка » США и Канада

За последние четыре года 40-летняя Сара Холидей осталась без друзей. Окружающие люди считают её сумасшедшей, поскольку она верит, что вынашивает ребенка уже четвертый год.

Женщина действительно была беременна летом 2016 года. Однако спустя несколько месяцев врач не смог обнаружить сердцебиение ребенка и заключил, что беременность прервалась.

Однако живот Сары Холидей продолжал увеличиваться, а УЗИ показывает наличие чего-то похожего в её животе на эмбрион.

"Я уверена в том, что у меня "таинственная беременность", когда ребенок развивается слишком медленно. При этом врачи убеждают, что это ложная беременность, но я имею совершенно все признаки, чтобы утверждать обратное", — объясняет американка.

Последние материалы
Политолог сравнил беспорядки в США с ситуацией на Украине
Жена Кирилла Андреева рассказала об алкоголизме певца
Определено место на Земле с самым чистым воздухом
Панин опроверг сообщения СМИ о скандале на похоронах Кокшенова
Российские фермеры жалуются на дефицит кормов
Американка считает себя беременной уже четыре года
Глава украинского МИД хочет "оживить" нормандский формат
Макгрегор: Нурмагомедов не будет драться с Гэтжи
Панин матерился на похоронах Кокшенова. Его выгнали с церемонии
Захарова оценила масштабы расизма в США
Популярное
Российский шоу-бизнес
Сергей Шнуров порекомендовал певице Валерии посетить больницу

Сергей Шнуров не смог сдержаться в комментарии к словам Валерии о том, что он просил помощи у ее мужа.

Сергей Шнуров порекомендовал певице Валерии посетить больницу
Неизвестная бомба взорвалась 75 лет спустя
Силовые структуры
Неизвестная бомба взорвалась 75 лет спустя
Российский шоу-бизнес
Панин назвал Кокшенова "бездарностью"
Новости Москвы сегодня
В Москве завершилась церемония прощания с артистом Михаилом Кокшеновым
Руслан Веснянко Первый год президента Зеленского: достижения, провалы, перспективы Руслан Веснянко Любовь Степушова Чемпионы "сидения на двух стульях". Чем они опасны? Любовь Степушова Василий Амирджанов Химера толерантности обернулась реверсивным расизмом Василий Амирджанов
Комментарии
Захарова оценила масштабы расизма в США
Ракетные войска Китая растут с беспрецедентной скоростью
Из окна больницы в Москве выпала подполковник МВД с COVID-19
Из окна больницы в Москве выпала подполковник МВД с COVID-19
Россия обставила США в войне за "Северный поток-2"
В Приморье на военных кораблях установят избирательные участки
Что стоит за призывами не голосовать за поправки в Конституцию
Что стоит за призывами не голосовать за поправки в Конституцию
Что стоит за призывами не голосовать за поправки в Конституцию
Потанин получил замечание от Путина из-за аварии в Норильске
Потанин получил замечание от Путина из-за аварии в Норильске
Михалков: Греф уничтожает российское образование
Пентагон использовал клещей для биологической войны?
Власти Москвы планируют отменить использование цифровых пропусков
Адвокат о деле Платошкина: обвинению и защите придется "попотеть"
Социологи вновь предрекают России бунты
Диетолог рассказала, чем суп солянка опасен для здоровья
Адвокат о деле Платошкина: обвинению и защите придется "попотеть"
Миссия прикорм. Готовить или покупать
Всемирная неделя грудного вскармливания осветит проблемы работающих матерей в России
Кормить ли ребенка, если в грудном молоке микробы
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ