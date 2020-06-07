Масштабы расизма в США уже нельзя скрыть, поскольку проблема предстала перед американцами "в полный рост".
Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Второй большой блок проблем — это проблема расизма в западном обществе, в первую очередь, в Соединенных Штатах Америки, которая предстала в полный рост. Масштаб вот этого бедствия, его невозможно скрыть", — пояснила представитель МИД.
Сергей Шнуров не смог сдержаться в комментарии к словам Валерии о том, что он просил помощи у ее мужа.