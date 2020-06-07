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Трамп поручил вывести Национальную гвардию из Вашингтона

Мир » Северная Америка » США и Канада

Президент США Дональд Трамп поручил Национальной гвардии покинуть Вашингтон.

Такое решение американский лидер принял в связи с тем, что обстановка в городе стабилизировалась и находится под контролем.

"Я только что отдал приказ нашей Национальной гвардии начать процесс вывода из Вашингтона теперь, когда все находится под полным контролем. Они отправятся домой, но могут быстро вернуться при необходимости", — сообщил Трамп.

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