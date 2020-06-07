Трамп поручил вывести Национальную гвардию из Вашингтона

Президент США Дональд Трамп поручил Национальной гвардии покинуть Вашингтон.

Такое решение американский лидер принял в связи с тем, что обстановка в городе стабилизировалась и находится под контролем.