Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль не мог переехать в Новую Зеландию со своей дочерью, как об этом писали ранее в прессе.
Об этом рассказала племянница бывшего шпиона Виктория Скрипаль. Она утверждает, что переезд дяди невозможен по состоянию здоровья.
"Сергей и Юля всегда заявляли, что у них очень пошатнулось здоровье, они находятся под пристальным наблюдением врачей. Им постоянно нужно лечение. Я не думаю, что целесообразно брать людей и увозить куда-то. Врачи как будут их лечить?", — считает родственница бывшего полковника.
"Невозможно, чтобы никто об этом не знал, даже если сделали кучу пластических операций, что при здоровье Сергея Викторовича вообще невозможно, потому что у человека сахарный диабет", — добавила Скрипаль.
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