Племянница Скрипаля считает, что её дядя остался в Великобритании

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль не мог переехать в Новую Зеландию со своей дочерью, как об этом писали ранее в прессе.

Об этом рассказала племянница бывшего шпиона Виктория Скрипаль. Она утверждает, что переезд дяди невозможен по состоянию здоровья.